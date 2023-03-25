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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море находятся два подводных ракетоносителя российских оккупантов – ОК "Юг"

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Суммарный залп подводных носителей противника составляет восемь ракет
Суммарный залп подводных носителей противника составляет восемь ракет
Фото: depositphotos.com

В Черном море находятся два подводных носителя ракет "Калибр". Об этом 25 марта в Facebook сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины.

"Корабельная группировка врага в Черном море к утру уменьшена до 10 единиц. Надводные ракетоносители заведены в пункты базирования", – говорится в сообщении.

Суммарный залп подводных носителей противника составляет восемь ракет.

"Угроза ракетных атак остается на высоком уровне. Продолжаем боевую работу и отслеживание вражеской авиации. Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте бдительны и осторожны во время воздушных тревог", – предостерегли в командовании.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0TXTSBZ1hLca84tysSkLmYJ7fbG1nrKwKe4x8s2cdmPaH2Uci9SrY5z6stTyjCUSNl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Черное море, корабль, ВСУ, война России против Украины, ракеты
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