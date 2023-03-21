Россия вывела в Черное море два ракетоносителя, залп может достигать 16 "Калибров" – ОК "Юг"

"По состоянию на 16.00 в Черном море корабельная группировка увеличена почти вдвое и теперь состоит из 12 кораблей. Наращено и количество ракетоносителей. На боевом дежурстве два надводных, снаряжение которых может достигать 16 "Калибров", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" подчеркнули, что угроза ракетных ударов остается высокой.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения российская армия потеряла 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Его ВСУ подбили 13 апреля 2022 года. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун". В результате флагман Черноморского флота РФ затонул.

26 июля британская разведка сообщала, что РФ воспринимает украинские противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота.

30 августа ряд западных чиновников подтвердили изданию Politico, что ЧФ РФ потерял боеспособность и используется только в обороне.

Украина лишила Россию господства в Черном море, заявил 11 февраля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников.