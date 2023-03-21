ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия вывела в Черное море два ракетоносителя, залп может достигать 16 "Калибров" – ОК "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
РФ увеличила количество кораблей в Черном море
РФ увеличила количество кораблей в Черном море
Фото: EPA

Российские оккупанты увеличили корабельную группировку в Черном море и вывели два ракетоносителя. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины в Facebook 21 марта.

"По состоянию на 16.00 в Черном море корабельная группировка увеличена почти вдвое и теперь состоит из 12 кораблей. Наращено и количество ракетоносителей. На боевом дежурстве два надводных, снаряжение которых может достигать 16 "Калибров", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" подчеркнули, что угроза ракетных ударов остается высокой.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0mJqLn8tfpkDqy7bMHdXNJS7jSYNTjN9dZqxQjxghRvaRhNmrDyCsNLQMcMAeHk3al

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения российская армия потеряла 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Его ВСУ подбили 13 апреля 2022 года. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун". В результате флагман Черноморского флота РФ затонул.

26 июля британская разведка сообщала, что РФ воспринимает украинские противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота.

30 августа ряд западных чиновников подтвердили изданию Politico, что ЧФ РФ потерял боеспособность и используется только в обороне.

Украина лишила Россию господства в Черном море, заявил 11 февраля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, война России против Украины, ракеты, корабли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Галина ГРИШИНА
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Галина ГРИШИНА
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
Галина ГРИШИНА
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Галина ГРИШИНА
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
Галина ГРИШИНА
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Галина ГРИШИНА
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом
Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом
Галина ГРИШИНА
Как вырастить идеальный шпинат из семян
Как вырастить идеальный шпинат из семян
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Галина ГРИШИНА
В прозрачном платье без бюстгальтера. Дорофеева поделилась снимком из обычной жизни
В прозрачном платье без бюстгальтера. Дорофеева поделилась снимком из обычной жизни
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (99497)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (77323)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (54134)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (44321)
5
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (32186)
6
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (29839)
7
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (23101)
8
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео (22740)
 
 
 
 