В Черном море дежурят два российских ракетоносителя с восемью "Калибрами" – ВМС Украины

Среди них два носителя ракет с восемью "Калибрами" на борту, информируют ВМС.

В Средиземном море РФ находится восемь кораблей оккупантов, из них три ракетоносителя, с общим залпом в 20 ракет. В Азовском море украинские военные зафиксировали два корабля РФ.

Накануне глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска уже не обладают потенциалом для нанесения массированных ракетных атак по Украине. По ее словам, противник теперь обстреливает украинские города точечно, а не десятками ракет за один раз.

Также она отметила, что российский флот в Черном море на данный момент находится в некоторой ловушке, поскольку может вывести корабли только в Азовское море.