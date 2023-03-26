В Черном море дежурят два российских ракетоносителя с восемью "Калибрами" – ВМС Украины

Среди них два носителя ракет с восемью "Калибрами" на борту, информируют ВМС.
В Средиземном море РФ находится восемь кораблей оккупантов, из них три ракетоносителя, с общим залпом в 20 ракет. В Азовском море украинские военные зафиксировали два корабля РФ.
Накануне глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска уже не обладают потенциалом для нанесения массированных ракетных атак по Украине. По ее словам, противник теперь обстреливает украинские города точечно, а не десятками ракет за один раз.
Также она отметила, что российский флот в Черном море на данный момент находится в некоторой ловушке, поскольку может вывести корабли только в Азовское море.
По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения российская армия потеряла 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Его ВСУ подбили 13 апреля 2022 года. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун". В результате флагман Черноморского флота РФ затонул.
26 июля британская разведка сообщала, что РФ воспринимает украинские противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота.
30 августа ряд западных чиновников подтвердили изданию Politico, что ЧФ РФ потерял боеспособность и используется только в обороне.
Украина лишила Россию господства в Черном море, заявил 11 февраля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников.