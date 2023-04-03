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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море у РФ до 12 готовых к пуску "Калибров", в Средиземном до 20 – ВМС ВСУ

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В Черном море оккупанты держат надводный и подводный ракетоносители "Калибров"
В Черном море оккупанты держат надводный и подводный ракетоносители "Калибров"
Фото: mil.ru (архив)

В Черном море на боевом дежурстве находится пять российских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 12 ракет. Об этом сообщает 3 апреля в Facebook пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

В Азовском море, по данным украинских военных, дежурит один вражеский корабль. В Средиземном море находится до семи кораблей российских оккупантов, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid028YJ3gRA5Pmfu2hLdj4kXW5cK6E5ft27fbdzhWMzoUKHVqj4HRb29BDrxKrTNKLBzl

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). Такое же возможное количество крылатых ракет было у оккупантов на дежурстве 16 марта. 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя – и такой картины не наблюдалось до этого 13 дней.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" морского базирования, используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море снова не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров".

В конце марта несколько дней подряд на дежурстве в Черном море находилась только одна подводная лодка оккупантов с четырьмя (максимум) "Калибрами" на боевом дежурстве, пока 31 марта ЧФ РФ не вывел на дежурство еще один надводный ракетоноситель..

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Теги: Россия, Украина, Черное море, Черноморский флот РФ, ВМС Украины, корабль, Азовское море, Средиземное море, подводная лодка, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, корабли, крылатая ракета, российские оккупанты
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