Оккупанты из БПЛА сбросили взрывчатку на село в Херсонской области, четыре гражданских получили ранения – ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Он отметил, что оккупанты "снова били по мирным людям".

"По оперативной информации, взрывчатку сбросили с беспилотника. Из-за вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили четыре местных жителя. Их госпитализировали в ближайшее медучреждение. После оказания неотложной помощи пострадавших будет направлено для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне", – написал Прокудин.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.