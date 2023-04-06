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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из БПЛА сбросили взрывчатку на село в Херсонской области, четыре гражданских получили ранения – ОВА

Оккупанты 6 апреля обстреляли село Змиевка, отметили в Херсонской ОВА
Оккупанты 6 апреля обстреляли село Змиевка, отметили в Херсонской ОВА 
Фото: Jonas V Matern / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска 6 апреля обстреляли село Змиевка Бериславской общины Херсонской области.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Он отметил, что оккупанты "снова били по мирным людям".

"По оперативной информации, взрывчатку сбросили с беспилотника. Из-за вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили четыре местных жителя. Их госпитализировали в ближайшее медучреждение. После оказания неотложной помощи пострадавших будет направлено для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне", – написал Прокудин.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, взрывчатка, больница, Херсонская ОГА, беспилотники, лечение, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ранение, население, село, российские оккупанты, Берислав, Александр Прокудин
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