Оккупанты за сутки 50 раз обстреляли Херсонскую область, ранены три мирных жителя – ОВА

Противник выпустил по территории региона 299 снарядов.

Херсон российские захватчики обстреляли шесть раз.

"Есть попадание в жилые кварталы населенных пунктов области, здание школы и частного предприятия", – отметил Прокудин.

По его данным, в результате обстрелов со стороны противника три человека получили ранения.

"С деоккупированной территории области эвакуированы 64 человека", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.