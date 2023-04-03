Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Бериславе Херсонской области – ОВА

В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы в войне против Украины Фото: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Российская армия возобновила удары авиационными бомбами. Около 16.00 враги направили четыре управляемых авиабомбы на территорию промышленного предприятия в Бериславе. Боеприпасы повредили металлические конструкции здания и крышу цеха", – сказано в сообщении.

В результате российского удара предварительно никто не пострадал, добавили в Херсонской ОВА.

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.