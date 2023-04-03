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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Бериславе Херсонской области – ОВА

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В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы в войне против Украины
В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы в войне против Украины
Фото: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупационные войска днем 3 апреля нанесли удары авиабомбами по предприятию в Херсонской области.

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Российская армия возобновила удары авиационными бомбами. Около 16.00 враги направили четыре управляемых авиабомбы на территорию промышленного предприятия в Бериславе. Боеприпасы повредили металлические конструкции здания и крышу цеха", – сказано в сообщении.

В результате российского удара предварительно никто не пострадал, добавили в Херсонской ОВА.

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Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Контекст:

В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что обычно эти бомбы РФ не являются очень точными, поэтому представляют большую угрозу гражданским объектам. Чтобы противодействовать этому виду вооружения, Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые самолеты, заявлял он.

Так, Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг, сообщало 5 марта издание Defense Express. Игнат тогда отмечал, что, чтобы перехватывать самолеты, несущие такие авиабомбы, Украине нужны современные истребители, в частности F-16.

Вечером 23 марта СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. 24 марта Игнат рассказал, что российские оккупанты ночью атаковали Сумскую область истребителями Су-35, применив более 10 управляемых авиабомб. В Сумской ОВА проинформировали о двоих погибших, девяти раненых и одном травмированном. Погибшими оказались полицейский и сторож школы, которая была разрушена авиаударом.

Несколько авиаударов планирующими авиабомбами россияне нанесли в марте по Бериславу.

2 апреля в ОК "Юг" ВСУ рассказали, что российские оккупанты стали чаще применять на южном направлении истребители Су-35, с помощью которых сбрасывают на территорию Украины управляемые авиационные бомбы. Спикер пояснила, что российские самолеты таким образом могут атаковать цели, находящиеся в десятках километров от линии фронта, не входя в зону действия украинской ПВО.

Игнат назвал применение россиянами управляемых бомб новым вызовом для ВСУ.

Теги: Россия, Украина, авиация, Херсонская область, Херсонская ОГА, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, бомба, российские оккупанты, Берислав
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