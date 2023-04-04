Оккупанты оказывают давление на жителей Каховского района Херсонской области – Генштаб ВСУ

"Так, 2 апреля этого года, людям было запрещено выходить из дому. В течение суток были закрыты все общественные места: торговые центры, магазины, больницы и другое. В отдельных селах указанного района пенсионеры и дальше страдают от издевательств захватчиков. Для получения пенсий нужно выстоять очередь, средств хватает не всем и не в полном объеме", – говорится в сообщении.
Вместе с тем за "определенное вознаграждение" получение социальных выплат становится "доступнее", отметили в Генштабе.
Херсон и почти вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.