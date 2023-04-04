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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ 3 апреля обстреливали Херсонскую область 61 раз, есть погибший – ОВА

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Оккупанты обстреливают Херсонскую область почти каждый день
Оккупанты обстреливают Херсонскую область почти каждый день
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

За прошлые сутки российские оккупанты 61 раз обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram 4 апреля.

Войска РФ выпустили 224 снаряда из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков, беспилотников, авиации и других видов вооружения.

В результате российских обстрелов в области за сутки погиб один мирный житель.

"Жилые кварталы Херсона армия РФ атаковала четыре раза, по городу попали 10 снарядов. Из-за обстрелов повреждено медицинское учреждение и дома херсонцев", – говорится в сообщении.

Контекст:

Херсон и почти вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Херсонская область, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины
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