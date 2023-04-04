Войска РФ 3 апреля обстреливали Херсонскую область 61 раз, есть погибший – ОВА

Войска РФ выпустили 224 снаряда из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков, беспилотников, авиации и других видов вооружения.

В результате российских обстрелов в области за сутки погиб один мирный житель.

"Жилые кварталы Херсона армия РФ атаковала четыре раза, по городу попали 10 снарядов. Из-за обстрелов повреждено медицинское учреждение и дома херсонцев", – говорится в сообщении.

Контекст:

Херсон и почти вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.