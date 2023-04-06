Войска РФ 5 апреля выпустили по Херсонской области 151 снаряд, есть пострадавший – ОВА

Оккупанты применяли минометы, артиллерию и беспилотники, выпустили 151 снаряд.

"Жилые кварталы Херсона армия РФ атаковала девять раз. Враг попал в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

В результате российских обстрелов за прошлые сутки в области один человек получил ранения.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.