За сутки РФ больше 90 раз обстреляла территорию Украины. Силы обороны сбили 14 из 17 дронов-камикадзе Shahed – Генштаб

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях ВСУ в течение суток отразили более 60 атак оккупантов Фото: ЕРА

По его данным, оккупанты запустили 17 дронов-камикадзе Shahed, 14 из них были уничтожены украинскими защитниками.

Также противник совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Под огнем РФ были населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отражено более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", – говорится в сообщении Генштаба.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок оккупантов не обнаружено, добавили в ВСУ