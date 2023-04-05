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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки РФ больше 90 раз обстреляла территорию Украины. Силы обороны сбили 14 из 17 дронов-камикадзе Shahed – Генштаб

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На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях ВСУ в течение суток отразили более 60 атак оккупантов
На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях ВСУ в течение суток отразили более 60 атак оккупантов
Фото: ЕРА

За прошедшие сутки армия России нанесла по территории Украины 3 ракетных и 47 авиационных ударов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 5 апреля сообщил в Facebook.

По его данным, оккупанты запустили 17 дронов-камикадзе Shahed, 14 из них были уничтожены украинскими защитниками.

Также противник совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Под огнем РФ были населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отражено более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", – говорится в сообщении Генштаба.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок оккупантов не обнаружено, добавили в ВСУ

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02yRwGWPma2WAM97XQowch8AdmFKHGMjsaoyrR2MVUnYQap48F5ZfiAjSYA6PmBYitl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, Марьинка, Авдеевка, Черниговская область, армия РФ, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Бахмут, российские оккупанты
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