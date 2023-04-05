За сутки РФ больше 90 раз обстреляла территорию Украины. Силы обороны сбили 14 из 17 дронов-камикадзе Shahed – Генштаб

По его данным, оккупанты запустили 17 дронов-камикадзе Shahed, 14 из них были уничтожены украинскими защитниками.
Также противник совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Под огнем РФ были населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
"Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отражено более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", – говорится в сообщении Генштаба.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок оккупантов не обнаружено, добавили в ВСУ
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.