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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб: ВСУ за сутки отразили 45 атак оккупантов, в эпицентре боевых действий – Бахмут и Марьинка

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В течение суток 4 апреля украинские защитники отразили более 45 вражеских атак, отметили в Генштабе ВСУ
В течение суток 4 апреля украинские защитники отразили более 45 вражеских атак, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

Об этом 4 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В течение суток было отражено более 45 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка [Донецкой области]", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Кременной Луганской области.

"На бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут – в течение суток наши защитники отразили около 20 атак противника. Вместе с тем противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области, – говорится в сообщении. – На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Первомайское и Марьинка, успеха не имел".

На шахтерском направлении в течение суток российские оккупанты наступательных действий не проводили, а на запорожском и херсонском направлениях продолжают наращивать оборонные способности, указали в Генштабе ВСУ.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено", – подчеркнули украинские военные.

В то же время сохраняется присутствие российских подразделений в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей РФ, добавили в Генштабе.

Кроме того, российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0nie7mQLn8DrFACGiivUr6psS7oj4f53oV3pB8QZ7Y16hn6MNjqpphqZjWxBShGE5l

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Первомайское, Украина, Генштаб ВСУ, штурм, Лиман, Марьинка, Богдановка, ВСУ, обстрелы, Новокалиново, война России против Украины, Бахмут, Кременная, население, российские оккупанты
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