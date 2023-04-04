Генштаб: ВСУ за сутки отразили 45 атак оккупантов, в эпицентре боевых действий – Бахмут и Марьинка

В течение суток 4 апреля украинские защитники отразили более 45 вражеских атак, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 4 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В течение суток было отражено более 45 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка [Донецкой области]", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Кременной Луганской области.

"На бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут – в течение суток наши защитники отразили около 20 атак противника. Вместе с тем противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области, – говорится в сообщении. – На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Первомайское и Марьинка, успеха не имел".

На шахтерском направлении в течение суток российские оккупанты наступательных действий не проводили, а на запорожском и херсонском направлениях продолжают наращивать оборонные способности, указали в Генштабе ВСУ.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено", – подчеркнули украинские военные.

В то же время сохраняется присутствие российских подразделений в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей РФ, добавили в Генштабе.

Кроме того, российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.