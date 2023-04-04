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Украинские военные за сутки отразили 69 атак оккупантов, самые ожесточенные бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – Генштаб ВСУ

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Силы обороны отразили атаки, в частности, на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях
Силы обороны отразили атаки, в частности, на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях
Фото: EPA

Украинские военные за сутки 3 апреля на востоке Украины отразили 69 атак российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 4 апреля.

По данным Генштаба, войска РФ продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

"Благодаря слаженным действиям подразделений сил обороны Украины и героизму каждого воина, за прошедшие сутки было отбито 69 атак оккупантов. Самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка", – сообщили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DjH68Cr3pbHDDBizuuKYiV1D4m2q1oEK5duFcF89DydbB7oGDPyznWfCd131Ls5cl

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Марьинка, Авдеевка, ВСУ, война России против Украины, Бахмут
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