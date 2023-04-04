РФ за сутки нанесла по Украине три ракетных и 21 авиаудар – Генштаб ВСУ

Также россияне совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь враг продолжает использовать тактику террора", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.