Оккупанты в Луганской области заселяют российских военных в квартиры и дома украинцев, временно покинувших жилье – Генштаб ВСУ

Об этом 4 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Так, в городе Старобельск Луганской области так называемая оккупационная "власть" использует представителей коммунальных служб для заселения военнослужащих российских оккупационных войск в квартиры и дома, которые временно покинули граждане Украины", – сказано в сообщении.
Отмечается, что такие действия происходят под предлогом профилактических проверок показателей счетчиков коммунальными службами.
"Также участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов", – указали в Генштабе ВСУ.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.
16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.
1 апреля в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты в Луганской области выселяют местных жителей из домов.