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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Луганской области заселяют российских военных в квартиры и дома украинцев, временно покинувших жилье – Генштаб ВСУ

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В Старобельске участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов, отметили в Генштабе ВСУ
В Старобельске участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские оккупанты продолжают грабить население, присваивая личное жилье мирных граждан Украины.

Об этом 4 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Так, в городе Старобельск Луганской области так называемая оккупационная "власть" использует представителей коммунальных служб для заселения военнослужащих российских оккупационных войск в квартиры и дома, которые временно покинули граждане Украины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что такие действия происходят под предлогом профилактических проверок показателей счетчиков коммунальными службами.

"Также участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов", – указали в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0nie7mQLn8DrFACGiivUr6psS7oj4f53oV3pB8QZ7Y16hn6MNjqpphqZjWxBShGE5l

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.

16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

1 апреля в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты в Луганской области выселяют местных жителей из домов.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, захват, оккупация, телефоны, Старобельск, жилье, украинцы, война России против Украины, население, квартира, российские оккупанты
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