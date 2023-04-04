Оккупанты в Луганской области заселяют российских военных в квартиры и дома украинцев, временно покинувших жилье – Генштаб ВСУ

В Старобельске участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 4 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Так, в городе Старобельск Луганской области так называемая оккупационная "власть" использует представителей коммунальных служб для заселения военнослужащих российских оккупационных войск в квартиры и дома, которые временно покинули граждане Украины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что такие действия происходят под предлогом профилактических проверок показателей счетчиков коммунальными службами.

"Также участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов", – указали в Генштабе ВСУ.