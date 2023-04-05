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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты во время обысков проверяют телефоны жителей Каховского района, которые совершают звонки на территорию свободной Украины – Генштаб ВСУ

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Российские оккупанты с 23 марта проводят рейды по проверке личных телефонов жителей Каховского района, отметили в Генштабе ВСУ
Российские оккупанты с 23 марта проводят рейды по проверке личных телефонов жителей Каховского района, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Херсонской области.

Об этом 5 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в Каховском районе, начиная с 23 марта, "проходят рейдовые меры вооруженных сил Российской Федерации по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента".

"Во время таких проверок оккупанты проводят обыски в домах местных жителей. В первую очередь под проверку подпадают те, кто совершает телефонные звонки в свободную Украину", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02XvaP348ULJjaxc4FchgCzmoBpUUayVR6xuvTTdsgyv8kgg5earRwtyPk1VJFU4cZl

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

23 марта глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что подразделения сил обороны Украины на юге пытаются "вычистить" от российских оккупантов 20–30-километровую зону на левом берегу Днепра.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Херсонская область, телефоны, война России против Украины, обыски, население, проверки, российские оккупанты
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