Оккупанты во время обысков проверяют телефоны жителей Каховского района, которые совершают звонки на территорию свободной Украины – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты с 23 марта проводят рейды по проверке личных телефонов жителей Каховского района, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 5 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в Каховском районе, начиная с 23 марта, "проходят рейдовые меры вооруженных сил Российской Федерации по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента".

"Во время таких проверок оккупанты проводят обыски в домах местных жителей. В первую очередь под проверку подпадают те, кто совершает телефонные звонки в свободную Украину", – сказано в сообщении.