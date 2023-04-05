ВСУ уничтожили боевой вертолет Ка-52 российских оккупантов – Генштаб

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"На восточном фронте наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52. Выстоим и победим", – сказано в сообщении.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 5 апреля, украинские военные с начала полномасштабной войны уничтожили 291 вертолет оккупантов.