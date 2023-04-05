Силы обороны Украины за сутки уничтожили около 550 оккупантов – Генштаб ВСУ

550 захватчиков были обезврежены за последние сутки, говорится в сообщении.
Другие потери оккупантов составили:
- танки – 3629 (+2);
- боевые бронированные машины – 7005 (+6);
- артиллерийские системы – 2007 (+10);
- РСЗО – 532 (+4);
- средства ПВО – 280;
- самолеты – 306;
- вертолеты – 291;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2283 (+6);
- крылатые ракеты – 911;
- корабли / катера – 18;
- автомобильная техника и автоцистерны – 5573 (+11);
- специальная техника – 299 (+1).
В Генштабе отметили, что данные уточняются.