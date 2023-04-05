Силы обороны Украины за сутки уничтожили около 550 оккупантов – Генштаб ВСУ

ВСУ за сутки уничтожили 14 артиллерийских систем и РСЗО россиян Фото: EPA

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

550 захватчиков были обезврежены за последние сутки, говорится в сообщении .

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