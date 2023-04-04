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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины за сутки уничтожили около 530 оккупантов – Генштаб ВСУ

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Силы обороны Украины за сутки уничтожили восемь танков
Силы обороны Украины за сутки уничтожили восемь танков
Фото: EPA

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 175 690 российских оккупантов (+530 за последние сутки). Об этом сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины 4 апреля.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 3627 (+8);
  • боевые бронированные машины – 6999 (+6);
  • артиллерийские системы – 2697 (+3);
  • РСЗО – 528 (+1);
  • средства ПВО – 280;
  • самолеты – 306;
  • вертолеты – 291;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2277 (+15);
  • крылатые ракеты – 911;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5562 (+9);
  • специальная техника – 298.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid031qWJrw3LofHHVN3xQJLgaNa2xZfEKm1jn741Drt46QW2YAJSkXGTC9bmnxdiNjhDl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: танки, вертолет, самолеты, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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