Минобороны РФ пытается спасти репутацию элитной бригады, которая стала символом неудач России в Украине – британская разведка

Британское военное ведомство обратило внимание, что в течение марта 2023 года деятельность 155-й морской пехотной бригады широко освещали с помощью масштабной компании, включавшей демонстрацию боевого видео с нашлемных камер военнослужащих бригады. Также в бригаду совершил визит российский топ-пропагандист Владимир Соловьев.
Кроме того, звучали публичные заявления о том, что соединение находится в "приподнятом настроении и полно решимости достичь поставленных целей". Также распространялись кадры, на которых видно, как 155-ю бригаду переоснащают, придав ей современные модифицированные российские танки, выяснили в британской разведке.
* 3/5 * There were also public announcements that the formation is in ‘high spirits * with * a strong determination to achieve the set goals’, as well as images showing the 155th being re-equipped with modified tanks.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 3, 2023
По данным британской разведки, в реальности 155-й бригаде оккупантов, вероятно, предоставляли статус соединения, непригодного для ведения боевых действий по меньшей мере дважды за последние шесть месяцев – из-за участия в тактически ошибочных лобовых атаках под Угледаром Донецкой области.
Усилия минобороны РФ по восстановлению имиджа бригады, вероятно, отражают обеспокоенность тем, что ее неудачи все чаще связывают с российским высшим военным руководством, считают в британском ведомстве.
* 5/5 * The MOD’s effort to revive the brigade’s image likely reflects concern about the way in which its failures were being increasingly associated with Russian senior military leaders.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 3, 2023
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%. 26 февраля британская разведка отмечала, что морские пехотинцы РФ выполняли одни из самых сложных тактических задач под Угледаром Донецкой области и понесли "огромные потери".
Генштаб ВСУ 5 марта рассказывал о конфликте в военном руководстве РФ: министр обороны России Сергей Шойгу требовал взять Угледар Донецкой области, руководство 155-й бригады и оккупанты отказываются штурмовать украинские позиции.
Начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 10 марта констатировал, что моральный дух оккупантов под Угледаром "совсем упал", а командира "знаменитой 155-й бригады морской пехоты", которая была разгромлена украинскими защитниками, доставили в Ростов-на-Дону (РФ) за отказ выполнять боевые распоряжения.
Российская 155-я бригада морской пехоты, которая ранее считалась в РФ "элитной", с начала полномасштабного вторжения России в Украину была уничтожена и восстановлена восемь раз, заявил в оперативном анализе 24 марта американский Институт исследования войны (ISW).
По данным Генштаба ВСУ на утро 3 апреля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 175 160 российских оккупантов (более 600 – за последние сутки), 3619 танков, 6993 боевые бронированные машины и тысячи единиц другой техники.