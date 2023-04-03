Минобороны РФ пытается спасти репутацию элитной бригады, которая стала символом неудач России в Украине – британская разведка

155-я бригада оккупантов, вероятно, находится в статусе непригодной к боевым действиям, хотя роспропаганда пытается представить их как боеспособное элитное соединение, сообщают в британской разведке Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Британское военное ведомство обратило внимание, что в течение марта 2023 года деятельность 155-й морской пехотной бригады широко освещали с помощью масштабной компании, включавшей демонстрацию боевого видео с нашлемных камер военнослужащих бригады. Также в бригаду совершил визит российский топ-пропагандист Владимир Соловьев.

Кроме того, звучали публичные заявления о том, что соединение находится в "приподнятом настроении и полно решимости достичь поставленных целей". Также распространялись кадры, на которых видно, как 155-ю бригаду переоснащают, придав ей современные модифицированные российские танки, выяснили в британской разведке.

* 3/5 * There were also public announcements that the formation is in ‘high spirits * with * a strong determination to achieve the set goals’, as well as images showing the 155th being re-equipped with modified tanks. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 3, 2023

По данным британской разведки, в реальности 155-й бригаде оккупантов, вероятно, предоставляли статус соединения, непригодного для ведения боевых действий по меньшей мере дважды за последние шесть месяцев – из-за участия в тактически ошибочных лобовых атаках под Угледаром Донецкой области.

Усилия минобороны РФ по восстановлению имиджа бригады, вероятно, отражают обеспокоенность тем, что ее неудачи все чаще связывают с российским высшим военным руководством, считают в британском ведомстве.

* 5/5 * The MOD’s effort to revive the brigade’s image likely reflects concern about the way in which its failures were being increasingly associated with Russian senior military leaders. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 3, 2023