Воздушные силы ВСУ за последние сутки разбили 2 района сосредоточения оккупантов и уничтожили два российских "Града" – Генштаб

Кроме того, ВСУ сбили российский беспилотник типа "КУБ", а также 14 из 17 запущенных оккупантами дронов-камикадзе Shahed.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Силы обороны также уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.