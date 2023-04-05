Воздушные силы ВСУ за последние сутки разбили 2 района сосредоточения оккупантов и уничтожили два российских "Града" – Генштаб

Кроме того, ВСУ сбили российский беспилотник типа "КУБ", а также 14 из 17 запущенных оккупантами дронов-камикадзе Shahed.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что Силы обороны также уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 апреля 2023 года, составили около 175 690 военных, 3627 танков, 306 самолетов, 291 вертолет и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".