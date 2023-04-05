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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Бахмут, Авдеевка и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий в войне против РФ

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За сутки ВСУ отбили более 40 атак российских оккупантов на востоке Украины, отметили в Генштабе
За сутки ВСУ отбили более 40 атак российских оккупантов на востоке Украины, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

Об этом 5 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"За сутки было отбито более 40 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах населенного пункта Невское и Серебрянского лесничества.

"На бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 15 атак противника на указанном участке фронта, – сказано в сообщении. – На авдеевском и марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки".

По данным Генштаба, на шахтерском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, а на запорожском и херсонском наращивают в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02XvaP348ULJjaxc4FchgCzmoBpUUayVR6xuvTTdsgyv8kgg5earRwtyPk1VJFU4cZl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, штурм, Лиман, оборона, Марьинка, Авдеевка, Богдановка, ВСУ, обстрелы, наступление, Новокалиново, война России против Украины, Бахмут, население, российские оккупанты
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