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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали Гуляйполе и Орехов, попали в пятиэтажный дом и объект инфраструктуры – ОВА

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Орехов россияне обстреляли из РСЗО, по Гуляйполю ударили ракетами
Орехов россияне обстреляли из РСЗО, по Гуляйполю ударили ракетами
Фото: zp.npu.gov.ua (архив)

Орехов и Гуляйполе Запорожской области 6 апреля подверглись обстрелам, ракетным атакам и авиаударам российских оккупантов. Об этом сообщил 6 апреля в Telegram глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Россияне попали в пятиэтажное здание в сердце несокрушимого Орехова. Предварительно известно, что удар нанесен из РСЗО. Кроме этого, по городу нанесен авиаудар, повредивший жилой сектор", – сообщил глава ОВА.

Также он рассказал об обстреле оккупантами Гуляйполя.

"Две ракеты попали прямо в объект гражданской инфраструктуры. Ударной волной повреждены близлежащие многоэтажные дома. Информация о пострадавших уточняется. Спасатели оперативно ликвидируют возгорание, а специалисты соответствующих органов уже регистрируют очередное преступление рашистов и нанесенный ими ущерб", – написал Малашко.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона. В частности, Малашко сообщал, что оккупанты семь раз за сутки 4 апреля атаковали Запорожскую область беспилотниками, был зафиксирован 61 артобстрел и четыре обстрела из РСЗОВ последние дни целями российских бомбардировок и обстрелов становятся учебные заведения и жилая застройка, добавил он.

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