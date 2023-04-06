Оккупанты атаковали Гуляйполе и Орехов, попали в пятиэтажный дом и объект инфраструктуры – ОВА

"Россияне попали в пятиэтажное здание в сердце несокрушимого Орехова. Предварительно известно, что удар нанесен из РСЗО. Кроме этого, по городу нанесен авиаудар, повредивший жилой сектор", – сообщил глава ОВА.
Также он рассказал об обстреле оккупантами Гуляйполя.
"Две ракеты попали прямо в объект гражданской инфраструктуры. Ударной волной повреждены близлежащие многоэтажные дома. Информация о пострадавших уточняется. Спасатели оперативно ликвидируют возгорание, а специалисты соответствующих органов уже регистрируют очередное преступление рашистов и нанесенный ими ущерб", – написал Малашко.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона. В частности, Малашко сообщал, что оккупанты семь раз за сутки 4 апреля атаковали Запорожскую область беспилотниками, был зафиксирован 61 артобстрел и четыре обстрела из РСЗО. В последние дни целями российских бомбардировок и обстрелов становятся учебные заведения и жилая застройка, добавил он.