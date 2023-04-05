Оккупанты семь раз за сутки атаковали Запорожскую область беспилотниками. Зафиксирован 61 артобстрел – ОВА

В Запорожской области в результате атак российских оккупантов снова разрушены жилые дома Фото: zp.npu.gov.ua (архив)

"Пять воздушных тревог в сутки для Запорожской области – это семь вражеских атак БПЛА, четыре обстрела из РСЗО [реактивных систем залпового огня], 61 артобстрел по прифронтовой территории Васильевского и Пологовского районов", – написал Малашко.

Он добавил, что в результате российских атак специалисты фиксируют новые разрушения в регионе: повреждены дома, магазин, фермерское хозяйство.

"К счастью, люди остались целы, но пострадали животные", – подытожил глава ОВА.