Оккупанты семь раз за сутки атаковали Запорожскую область беспилотниками. Зафиксирован 61 артобстрел – ОВА

"Пять воздушных тревог в сутки для Запорожской области – это семь вражеских атак БПЛА, четыре обстрела из РСЗО [реактивных систем залпового огня], 61 артобстрел по прифронтовой территории Васильевского и Пологовского районов", – написал Малашко.
Он добавил, что в результате российских атак специалисты фиксируют новые разрушения в регионе: повреждены дома, магазин, фермерское хозяйство.
"К счастью, люди остались целы, но пострадали животные", – подытожил глава ОВА.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.