Оккупанты "национализируют" базы отдыха и устраивают там казармы и госпитали – мэр Мелитополя

Это касается в том числе баз отдыха, гостиничных комплексов и санаториев на Азовском побережье. Федоров посоветовал владельцам таких объектов обращаться в силовые структуры Украины, чтобы зафиксировать эти факты и впоследствии иметь возможность получить компенсацию.
Федоров отметил, что все побережье из курортной зоны превратилось в военную базу.
В частности, в Кирилловке базы отдыха превратили в казармы и места дислокации вражеской военной техники. В Бердянске большая часть баз отдыха переоборудована под центры реабилитации и госпитали для российских военных, сказал Федоров.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.