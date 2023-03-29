Оккупанты "национализируют" базы отдыха и устраивают там казармы и госпитали – мэр Мелитополя

Российские оккупанты отбирают недвижимость на побережье под свои нужды, сообщил Федоров Фото: EPA

Это касается в том числе баз отдыха, гостиничных комплексов и санаториев на Азовском побережье. Федоров посоветовал владельцам таких объектов обращаться в силовые структуры Украины, чтобы зафиксировать эти факты и впоследствии иметь возможность получить компенсацию.

Федоров отметил, что все побережье из курортной зоны превратилось в военную базу.

В частности, в Кирилловке базы отдыха превратили в казармы и места дислокации вражеской военной техники. В Бердянске большая часть баз отдыха переоборудована под центры реабилитации и госпитали для российских военных, сказал Федоров.