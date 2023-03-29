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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты "национализируют" базы отдыха и устраивают там казармы и госпитали – мэр Мелитополя

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Российские оккупанты отбирают недвижимость на побережье под свои нужды, сообщил Федоров
Российские оккупанты отбирают недвижимость на побережье под свои нужды, сообщил Федоров
Фото: EPA

В Мелитопольском районе Запорожской области оккупанты "национализировали" как минимум 1,5 тыс. частных объектов, а побережье Азовского моря превращают в сплошную военную базу. Об этом заявил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров в телемарафоне, видео он опубликовал в Telegram.

Это касается в том числе баз отдыха, гостиничных комплексов и санаториев на Азовском побережье. Федоров посоветовал владельцам таких объектов обращаться в силовые структуры Украины, чтобы зафиксировать эти факты и впоследствии иметь возможность получить компенсацию.

Федоров отметил, что все побережье из курортной зоны превратилось в военную базу.

В частности, в Кирилловке базы отдыха превратили в казармы и места дислокации вражеской военной техники. В Бердянске большая часть баз отдыха переоборудована под центры реабилитации и госпитали для российских военных, сказал Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Запорожская область, Бердянск, Азовское море, война России против Украины, Кирилловка, российские оккупанты, Иван Федоров
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