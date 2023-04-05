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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Целенаправленно уничтожают жилые кварталы". В Запорожской ОВА показали последствия российских бомбардировок. Фото

В Запорожской области оккупанты сознательно и целенаправленно уничтожают общественные и жилые объекты, заявили в ОВА
В Запорожской области оккупанты сознательно и целенаправленно уничтожают общественные и жилые объекты, заявили в ОВА
Фото: zp.npu.gov.ua

В последние дни целями российских бомбардировок и обстрелов Запорожской области становятся учебные заведения и жилая застройка. Об этом сообщил 5 апреля в Telegram глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Российские террористы целенаправленно уничтожают учебные заведения и жилые кварталы населенных пунктов Запорожской области, расположенных вдоль линии фронта. Так, 3 марта (вероятно, апреля. – "ГОРДОН") "освободители" сбросили авиабомбы на территорию Ореховской территориальной общины", – написал Малашко.

В Преображенке Запорожской области, по его словам, одна из российских авиабомб упала во двор жилого дома, где жили супруги-пенсионеры.

"К счастью, боевая часть боеприпаса не сдетонировала. 16 жителей близлежащих домов были оперативно эвакуированы в более безопасные места. Подавляющее большинство – это пожилые люди, среди которых был маломобильный пожилой мужчина", – добавил глава ОВА.

Он уточнил, что вражескими ударами были повреждены гражданская и жилая инфраструктура Ореховской и Гуляйпольской территориальных общин.

4 апреля россияне накрыли реактивными системами залпового огня "Град" Новопавловку Запорожской области, в результате чего повреждены помещения фермерского хозяйства, сельскохозяйственная техника, погибли двое домашних животных.

Ранее Малашко сообщал, что оккупанты семь раз за сутки 4 апреля атаковали Запорожскую область беспилотниками, был зафиксирован 61 артобстрел и четыре обстрела из РСЗО.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

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