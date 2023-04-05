"Целенаправленно уничтожают жилые кварталы". В Запорожской ОВА показали последствия российских бомбардировок. Фото

"Российские террористы целенаправленно уничтожают учебные заведения и жилые кварталы населенных пунктов Запорожской области, расположенных вдоль линии фронта. Так, 3 марта (вероятно, апреля. – "ГОРДОН") "освободители" сбросили авиабомбы на территорию Ореховской территориальной общины", – написал Малашко.
В Преображенке Запорожской области, по его словам, одна из российских авиабомб упала во двор жилого дома, где жили супруги-пенсионеры.
"К счастью, боевая часть боеприпаса не сдетонировала. 16 жителей близлежащих домов были оперативно эвакуированы в более безопасные места. Подавляющее большинство – это пожилые люди, среди которых был маломобильный пожилой мужчина", – добавил глава ОВА.
Он уточнил, что вражескими ударами были повреждены гражданская и жилая инфраструктура Ореховской и Гуляйпольской территориальных общин.
4 апреля россияне накрыли реактивными системами залпового огня "Град" Новопавловку Запорожской области, в результате чего повреждены помещения фермерского хозяйства, сельскохозяйственная техника, погибли двое домашних животных.
Ранее Малашко сообщал, что оккупанты семь раз за сутки 4 апреля атаковали Запорожскую область беспилотниками, был зафиксирован 61 артобстрел и четыре обстрела из РСЗО.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.