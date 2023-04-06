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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей, есть разрушения

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РФ продолжает обстреливать приграничные районы Украины со своей территории
РФ продолжает обстреливать приграничные районы Украины со своей территории
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска вечером 6 апреля обстреляли приграничные территории Черниговской области.

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" ВСУ.

"По состоянию на 21.00 российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и артиллерии", – сказано в сообщении.

Отмечается, что с 18.40 до 20.10 было зафиксировано 15 прилетов, вероятно, из САУ, и семь прилетов, вероятно, из миномета 82 мм, по населенному пункту Гремяч.

"Повреждена гражданская инфраструктура – частный дом (посечено шифер крыши)", – указали украинские военные.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/pfbid02pZ1c23qJc3coLVvCpPX1iqa9S8Paqw8PeiU1tPzLr6tGzRXizQCFL2LL4sQ6sNcPl

Кроме того, оккупанты в течение дня обстреляли территорию шести общин в Сумской области – Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Миропольской, указали в ОВА в Facebook.  

"Зафиксировано 68 прилетов из артиллерии, минометов, АГС и сброс ВОГ с помощью БПЛА. К сожалению, есть разрушения", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid02N46dF965Vy2pxGa28qKjKmhdcHQ9J1DuPAiaZmskq32qxjgGB3g4fCCndJ6CDB6ml

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской и Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская и Сумская области, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, Черниговская область, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Глухов, Сумская ОГА, разрушения, инфраструктура, население, миномет, дом, российские оккупанты
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