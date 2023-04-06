Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей, есть разрушения

РФ продолжает обстреливать приграничные районы Украины со своей территории Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" ВСУ.

"По состоянию на 21.00 российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и артиллерии", – сказано в сообщении.

Отмечается, что с 18.40 до 20.10 было зафиксировано 15 прилетов, вероятно, из САУ, и семь прилетов, вероятно, из миномета 82 мм, по населенному пункту Гремяч.

"Повреждена гражданская инфраструктура – частный дом (посечено шифер крыши)", – указали украинские военные.

Кроме того, оккупанты в течение дня обстреляли территорию шести общин в Сумской области – Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Миропольской, указали в ОВА в Facebook.

"Зафиксировано 68 прилетов из артиллерии, минометов, АГС и сброс ВОГ с помощью БПЛА. К сожалению, есть разрушения", – говорится в сообщении.