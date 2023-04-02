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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российского обстрела в Сумской области утром погибло два человека – ОВА

Оккупанты обстреляли общину около 5.00 утра
Оккупанты обстреляли общину около 5.00 утра
Фото: EPA (архив)

Утром 2 апреля в результате российских обстрелов в Сумской области погибло два человека. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.

В ОВА отметили, что ночь в регионе прошла без обстрелов.

"Новослободская община: в 5.00 утра россияне из минометов ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов общины – два прилета. В результате обстрела погибли два человека (водитель молоковоза и экспедитор)", – говорится в сообщении.

Также россияне с территории РФ из минометов обстреляли Краснопольскую общину, зафиксировано два прилета.

"Просим в очередной раз жителей области быть особенно осторожными и находиться в безопасности, особенно жителей приграничных общин. Россияне коварны, они намеренно целятся в мирных жителей – разрушают не только ваше жилье, но и вашу жизнь. И к сожалению, еще раз мы имеем непоправимые потери… Поэтому соблюдение правил безопасности – это жизненная необходимость для каждого из нас", – подчеркнули в ОВА.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

24-го и 28 марта оккупанты также сбросили на Сумскую область управляемые авиабомбы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, обстрелы, война России против Украины, погибшие
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