В результате российского обстрела в Сумской области утром погибло два человека – ОВА

В ОВА отметили, что ночь в регионе прошла без обстрелов.

"Новослободская община: в 5.00 утра россияне из минометов ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов общины – два прилета. В результате обстрела погибли два человека (водитель молоковоза и экспедитор)", – говорится в сообщении.

Также россияне с территории РФ из минометов обстреляли Краснопольскую общину, зафиксировано два прилета.

"Просим в очередной раз жителей области быть особенно осторожными и находиться в безопасности, особенно жителей приграничных общин. Россияне коварны, они намеренно целятся в мирных жителей – разрушают не только ваше жилье, но и вашу жизнь. И к сожалению, еще раз мы имеем непоправимые потери… Поэтому соблюдение правил безопасности – это жизненная необходимость для каждого из нас", – подчеркнули в ОВА.