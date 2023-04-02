Оккупанты 1 апреля обстреливали Сумскую область с территории РФ – ОВА

В Сумской ОВА рассказали об обстрелах региона Фото: wikipedia.org (архив)

Оккупанты обстреливали Белопольскую и Эсманьскую общины.

"Эсманьская община: враг обстреливал общину из САУ – семь прилетов. Белопольская община: с территории России был обстрел из миномета – 29 прилетов. Также зафиксирован обстрел из АГС – 10 выстрелов", – заявили в ОВА.

В результате обстрела разрушений и пострадавших нет.