Оккупанты 1 апреля обстреливали Сумскую область с территории РФ – ОВА

Оккупанты обстреливали Белопольскую и Эсманьскую общины.
"Эсманьская община: враг обстреливал общину из САУ – семь прилетов. Белопольская община: с территории России был обстрел из миномета – 29 прилетов. Также зафиксирован обстрел из АГС – 10 выстрелов", – заявили в ОВА.
В результате обстрела разрушений и пострадавших нет.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
24-го и 28 марта оккупанты также сбросили на Сумскую область управляемые авиабомбы.