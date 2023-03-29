Зеленский: Благодарю каждого и каждую, кто напоминает миру, что агрессия РФ может закончиться гораздо быстрее, чем об этом иногда говорят

"Вернулся из нашей Сумщины. Сегодня был в Ахтырке, в Тростянце, в Сумах, на позициях наших пограничников. Впечатления – особенные. Регион – рядом с врагом. Угроза – постоянная. Обстрелы нашего приграничья – постоянные. Но жизнь, наши люди, очевидно, сильнее любых страхов. Восстановление продолжается, бизнес постепенно возвращается, люди отстраивают жизнь. Имел честь передать Ахтырке специальное отличие города-героя. Городу, который своим сопротивлением помог спасти Восточную и Центральную Украину", – заявил он.

Президент поздравил Тростянец с годовщиной освобождения от российских оккупантов. Он сообщил, что провел совещание с представителями местных властей Сумской и Черниговской областей. По словам Зеленского, "есть вопросы, которые нуждаются в решении", и они "будут решены".

Также глава государства провел совещание с командующими, отвечающими за защиту Сумской и Черниговской областей.

"Кстати, хочу сегодня отметить наших воинов Луганского, Краматорского и Донецкого пограничных отрядов, которые результативно уничтожают врага на бахмутском, лиманском, авдеевском направлениях. Спасибо вам, ребята! Благодарю отдельно минометные расчеты и аэроразведку наших пограничных подразделений на донецком направлении. Молодцы, воины! Конечно, спасибо Сумскому пограничному отряду. Именно их сегодня посетил, имел честь пообщаться, поддержать. Крепкие позиции по всей границе с государством-террористом – это следствие прочности конкретных наших людей, которые готовы в любой момент защищать границу", – заявил он.

Зеленский отметил решение нижней палаты парламента Франции, которая сегодня признала Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

"И еще одно. Я хочу сегодня поблагодарить каждого и каждую, кто по зову своего сердца в разных странах, на разных площадках, разными словами, но все равно честно и сильно напоминает миру, что российская агрессия может закончиться гораздо быстрее, чем об этом иногда говорят. Быстрее, если мир будет быстрее, если мир будет более решительным. Разрушенные украинские города и села вдоль границы государства-террориста, постоянный шантаж России и угрозы уничтожить жизнь еще и в других странах, постоянный отказ от возвращения настоящего мира и издевательства над базовыми международными нормами – все это достаточные причины, чтобы давить и бороться, чтобы не искать компромиссов и заботиться о ценностях мира реально... Реально! Каждый день получая результат для свободы. Каждый день получая результат для мира. Каждый день принуждая Россию к потерям", – сказал глава государства.

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