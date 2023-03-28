Шмыгаль: Важно продолжать давление на Россию в связи с ее оккупацией ЗАЭС

"Важно продолжать давление на Россию в связи с ее оккупацией Запорожской атомной электростанции. Ежемесячно у нас возникает ситуация, когда из-за российских обстрелов станция обесточена. Это создает опасность для всего континента. Ядерный терроризм со стороны России должен получить надлежащую реакцию, и мы продолжим работу в этом направлении", – заявил он.
Шмыгаль напомнил, что 27 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Ожидаем, что МАГАТЭ продолжит системную работу, чтобы исключить любые инциденты, а это возможно, только если российские войска покинут территорию ЗАЭС", – сказал премьер-министр.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Российские оккупанты ночью 9 марта совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, в частности – повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в шестой за время оккупации блэкаут и работала на дизель-генераторах. Вечером в "Укрэнерго" сообщили, что централизованное электроснабжение восстановлено.
В тот же день Гросси в очередной раз призвал к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.