Шмыгаль: Важно продолжать давление на Россию в связи с ее оккупацией ЗАЭС

"Важно продолжать давление на Россию в связи с ее оккупацией Запорожской атомной электростанции. Ежемесячно у нас возникает ситуация, когда из-за российских обстрелов станция обесточена. Это создает опасность для всего континента. Ядерный терроризм со стороны России должен получить надлежащую реакцию, и мы продолжим работу в этом направлении", – заявил он.

Шмыгаль напомнил, что 27 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Ожидаем, что МАГАТЭ продолжит системную работу, чтобы исключить любые инциденты, а это возможно, только если российские войска покинут территорию ЗАЭС", – сказал премьер-министр.