Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС

Гросси отправится на ЗАЭС во второй раз с начала полномасштабного вторжения РФ Фото: EPA

Гросси приедет на ЗАЭС на следующей неделе, "чтобы лично оценить серьезность ситуации с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость защитить его во время продолжающегося военного конфликта в стране".

"Я решил еще раз съездить на Запорожскую АЭС, чтобы своими глазами увидеть, как изменилась ситуация с сентября, и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных условиях. Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь снизить риск ядерной аварии во время трагической войны в Украине", – сказал он.

По его словам, несмотря на то, что представители МАГАТЭ находятся на станции уже семь месяцев, ситуация на Запорожской АЭС по-прежнему остается нестабильной.

"Угрозы ядерной безопасности и безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей в Украине и за ее пределами. Поэтому я продолжаю работать над предложением по защите завода", – заявил гендиректор организации.

Гросси добавил, что его поездка в Украину будет также направлена на поддержание и совершенствование регулярной ротации экспертов МАГАТЭ на объекте после "очень сложных обстоятельств", с которыми они столкнулись во время предыдущей ротации в феврале, отложенной почти на месяц. Его будет сопровождать группа экспертов организации.

Это будет второй визит Гросси на ЗАЭС с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.