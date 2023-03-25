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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС

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Гросси отправится на ЗАЭС во второй раз с начала полномасштабного вторжения РФ
Гросси отправится на ЗАЭС во второй раз с начала полномасштабного вторжения РФ
Фото: EPA

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен посетить Запорожскую атомную электростанцию, которая находится под российской оккупацией. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ 25 марта.

Гросси приедет на ЗАЭС на следующей неделе, "чтобы лично оценить серьезность ситуации с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость защитить его во время продолжающегося военного конфликта в стране".

"Я решил еще раз съездить на Запорожскую АЭС, чтобы своими глазами увидеть, как изменилась ситуация с сентября, и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных условиях. Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь снизить риск ядерной аварии во время трагической войны в Украине", – сказал он.

По его словам, несмотря на то, что представители МАГАТЭ находятся на станции уже семь месяцев, ситуация на Запорожской АЭС по-прежнему остается нестабильной.

"Угрозы ядерной безопасности и безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей в Украине и за ее пределами. Поэтому я продолжаю работать над предложением по защите завода", – заявил гендиректор организации.

Гросси добавил, что его поездка в Украину будет также направлена на поддержание и совершенствование регулярной ротации экспертов МАГАТЭ на объекте после "очень сложных обстоятельств", с которыми они столкнулись во время предыдущей ротации в феврале, отложенной почти на месяц. Его будет сопровождать группа экспертов организации.

Это будет второй визит Гросси на ЗАЭС с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Российские оккупанты ночью 9 марта совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, в частности – повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в шестой за время оккупации блэкаут и работала на дизель-генераторах. Вечером в "Укрэнерго" сообщили, что централизованное электроснабжение восстановлено.

В тот же день Гросси в очередной раз призвал к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, оккупация, атомная энергетика, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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