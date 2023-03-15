Глава МАГАТЭ заявил, что найдено "жизнеспособное решение" для безопасности Запорожской АЭС

Гросси: У меня создалось впечатление, что мы имеем на столе жизнеспособное решение Фото: EPA

Об этом Гросси сказал, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне 14 марта, сообщил "Укринформ".

"Конечно, это [решение] должно быть политически возможным, а также жизнеспособным. И у меня создалось впечатление, что мы имеем на столе жизнеспособное решение", – сказал директор МАГАТЭ.

Он подчеркнул, что в течение месяцев работал над предложением по обеспечению защиты Запорожской АЭС.

"На прошлой неделе, когда самая большая атомная электростанция в Европе в шестой раз была вынуждена включить аварийные дизельные генераторы, я почувствовал, что мы не должны были оказаться в таком положении", – заявил Гросси.

По его словам, МАГАТЭ не пытается искать "политическое разрешение конфликта", но стремится решить проблему ядерной безопасности, которая имеет международное значение.