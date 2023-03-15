Глава МАГАТЭ заявил, что найдено "жизнеспособное решение" для безопасности Запорожской АЭС

Об этом Гросси сказал, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне 14 марта, сообщил "Укринформ".
"Конечно, это [решение] должно быть политически возможным, а также жизнеспособным. И у меня создалось впечатление, что мы имеем на столе жизнеспособное решение", – сказал директор МАГАТЭ.
Он подчеркнул, что в течение месяцев работал над предложением по обеспечению защиты Запорожской АЭС.
"На прошлой неделе, когда самая большая атомная электростанция в Европе в шестой раз была вынуждена включить аварийные дизельные генераторы, я почувствовал, что мы не должны были оказаться в таком положении", – заявил Гросси.
По его словам, МАГАТЭ не пытается искать "политическое разрешение конфликта", но стремится решить проблему ядерной безопасности, которая имеет международное значение.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Российские оккупанты ночью 9 марта совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, в частности – повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в шестой за время оккупации блэкаут и работала на дизель-генераторах. Вечером в "Укрэнерго" сообщили, что централизованное электроснабжение восстановлено.
В тот же день Гросси в очередной раз призвал к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.