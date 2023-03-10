Россия сознательно идет на создание критических ситуаций на украинских атомных объектах – Зеленский

Комментируя очередное обесточивание Запорожской атомной электростанции в Энергодаре в результате российского обстрела, президент назвал ситуацию критической.
"ЗАЭС была вновь отсоединена от сети. Это критическая ситуация. И Россия намеренно идет на создание таких критических ситуаций на наших атомных объектах. Это просто уже по определению означает, что Россия не может быть добросовестным участником каких-либо отношений в атомной сфере", – сказал он.
9 марта оккупанты совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, в частности – повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.
Станция вошла в шестой за время оккупации блэкаут и работала на дизель-генераторах. В 17.23 пресс-центр компании "Укрэнерго" сообщил, что централизованное электроснабжение восстановлено.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".