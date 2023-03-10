Россия сознательно идет на создание критических ситуаций на украинских атомных объектах – Зеленский

Комментируя очередное обесточивание Запорожской атомной электростанции в Энергодаре в результате российского обстрела, президент назвал ситуацию критической.

"ЗАЭС была вновь отсоединена от сети. Это критическая ситуация. И Россия намеренно идет на создание таких критических ситуаций на наших атомных объектах. Это просто уже по определению означает, что Россия не может быть добросовестным участником каких-либо отношений в атомной сфере", – сказал он.

9 марта оккупанты совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, в частности – повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.

Станция вошла в шестой за время оккупации блэкаут и работала на дизель-генераторах. В 17.23 пресс-центр компании "Укрэнерго" сообщил, что централизованное электроснабжение восстановлено.