Резолюцию поддержали 168 парламентариев из 170, двое проголосовали против.

В документе говорится, что между 1930-м и 1933 годом несколько сельскохозяйственных регионов СССР, включая Казахстан, Северный Кавказ и Украину, "пережили ужасающий голод".

"Это стало причиной гибели от 7 до 8 млн человек. В Украине этот искусственно вызванный голод отличался размахом. Систематизированный советскими властями, он унес жизни около 4 млн украинцев, в основном сельских жителей. [...] В Украине в ответ на чрезмерные реквизиции и усиливающиеся репрессии с начала 1930-х годов сельское население поднялось. Опасаясь возрождения украинского национализма, советские власти обвиняли восставших селян в саботаже и называли врагами пролетариата. Затем были отправлены бригады для подавления беспорядков, обыска ферм и конфискации урожая, крупного рогатого скота и саженцев, что имело катастрофические последствия для следующего урожая. Хотя с этого периода стали отмечаться отдельные вспышки "продовольственных трудностей", в следующем году советские власти реквизировали почти 43% украинского урожая", – говорится в тексте.

В 1932 году начался массовый исход населения из сельской местности, а коллективизация больше не достигала установленных уровней.

"С конца октября 1932 года по январь 1933 года власти усилили репрессии, закрыли границы и установили блокаду. Таким образом, были созданы патрули, приговаривающие людей к возвращению в свои дома, заключению в тюрьму или депортации в Сибирь и в лагеря ГУЛАГа", – отметили французские парламентарии.

В резолюции указано, что она "направлена на признание французскими властями насильственного голода украинского населения геноцидом и на осуждение совершенных деяний, характеризующихся истреблением и массовыми нарушениями прав и свобод человека".

Отдельно в документе отмечается, что употребление термина "великий голод" игнорирует ответственность советской власти за этот преднамеренно вызванный голод.

"[Парламент] официально признает геноцидальный характер навязанного и спланированного советской властью голода против украинского населения в 1932-м и 1933 году, осуждает совершенный советскими властями геноцид, известный как Голодомор, подтверждает свою поддержку украинского народа в его стремлении к признанию массовых преступлений, совершенных против него советским режимом", – говорится в резолюции.

Парламент предлагает правительству Франции официально признать и публично осудить "геноцидный характер этих массовых преступлений, совершенных против украинского народа и известных как Голодомор", почтить память всех жертв Голодомора и выразить свою солидарность с украинским народом, пострадавшим от этой трагедии.