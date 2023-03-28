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Парламент Франции признал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа

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За признание Голодомора геноцидом проголосовали 168 парламентариев из 170
За признание Голодомора геноцидом проголосовали 168 парламентариев из 170
Фото: EPA

Парламент Франции 28 марта признал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщила пресс-служба французского парламента.

Резолюцию поддержали 168 парламентариев из 170, двое проголосовали против.

В документе говорится, что между 1930-м и 1933 годом несколько сельскохозяйственных регионов СССР, включая Казахстан, Северный Кавказ и Украину, "пережили ужасающий голод".

"Это стало причиной гибели от 7 до 8 млн человек. В Украине этот искусственно вызванный голод отличался размахом. Систематизированный советскими властями, он унес жизни около 4 млн украинцев, в основном сельских жителей. [...] В Украине в ответ на чрезмерные реквизиции и усиливающиеся репрессии с начала 1930-х годов сельское население поднялось. Опасаясь возрождения украинского национализма, советские власти обвиняли восставших селян в саботаже и называли врагами пролетариата. Затем были отправлены бригады для подавления беспорядков, обыска ферм и конфискации урожая, крупного рогатого скота и саженцев, что имело катастрофические последствия для следующего урожая. Хотя с этого периода стали отмечаться отдельные вспышки "продовольственных трудностей", в следующем году советские власти реквизировали почти 43% украинского урожая", – говорится в тексте.

В 1932 году начался массовый исход населения из сельской местности, а коллективизация больше не достигала установленных уровней.

"С конца октября 1932 года по январь 1933 года власти усилили репрессии, закрыли границы и установили блокаду. Таким образом, были созданы патрули, приговаривающие людей к возвращению в свои дома, заключению в тюрьму или депортации в Сибирь и в лагеря ГУЛАГа", – отметили французские парламентарии.

В резолюции указано, что она "направлена на признание французскими властями насильственного голода украинского населения геноцидом и на осуждение совершенных деяний, характеризующихся истреблением и массовыми нарушениями прав и свобод человека".

Отдельно в документе отмечается, что употребление термина "великий голод" игнорирует ответственность советской власти за этот преднамеренно вызванный голод.

"[Парламент] официально признает геноцидальный характер навязанного и спланированного советской властью голода против украинского населения в 1932-м и 1933 году, осуждает совершенный советскими властями геноцид, известный как Голодомор, подтверждает свою поддержку украинского народа в его стремлении к признанию массовых преступлений, совершенных против него советским режимом", – говорится в резолюции.

Парламент предлагает правительству Франции официально признать и публично осудить "геноцидный характер этих массовых преступлений, совершенных против украинского народа и известных как Голодомор", почтить память всех жертв Голодомора и выразить свою солидарность с украинским народом, пострадавшим от этой трагедии.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

Ряд государств уже признал Голодомор геноцидом украинцев – в частности, Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, ЧехияБельгия, а также Ватикан. 

В ноябре 2022 года процесс признания Голодомора геноцидом активизировался, в частности, такие решения приняли парламенты Молдовы, Ирландии и Германии. Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности. 

15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.

23 марта 2023 года парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СССР, Франция, геноцид, голод, Голодомор, резолюция
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