"Сильный вклад в разоблачение преступлений тоталитарной России". Зеленский поблагодарил парламент Франции за признание Голодомора геноцидом

"Признание парламентом Франции Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа важное и знаковое. Признательны за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России – прошлых и сегодняшних. В установление правды и справедливости, а значит, и ответственности. Спасибо, Франция!" – написал президент в Twitter.
Визнання парламентом * Голодомору 1932–1933 років геноцидом * народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок * у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє! * pic.twitter.com/SKtqLcQFCx— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2023
Также Францию поблагодарил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Я благодарен Франции за признание Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинцев и за то, что чтят память жертв Сталина и его режима. Этим историческим голосованием парламент Франции ясно дал понять, что такие преступления никогда не будут забыты и никогда не должны повторяться", – заявил министр в Twitter.
I am grateful to France for recognizing the 1932-33 Holodomor as a genocide of Ukrainians and for honoring the memory of the victims of Stalin and his regime. With this historic vote, @AssembleeNat made it clear that such crimes will never be forgotten and must never be repeated.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 28, 2023
Сегодня Национальная Ассамблея Франции принял резолюцию, в которой признала Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа и заявил о поддержке украинцев в их стремлении к признанию массовых преступлений, совершенных против них советским режимом.
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.
В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.
Ряд государств уже признал Голодомор геноцидом украинцев – в частности, Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Чехия, Бельгия, а также Ватикан.
В ноябре 2022 года процесс признания Голодомора геноцидом активизировался, в частности, такие решения приняли парламенты Молдовы, Ирландии и Германии. Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности.
15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.
23 марта 2023 года парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа.