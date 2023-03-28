"Сильный вклад в разоблачение преступлений тоталитарной России". Зеленский поблагодарил парламент Франции за признание Голодомора геноцидом

"Признание парламентом Франции Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа важное и знаковое. Признательны за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России – прошлых и сегодняшних. В установление правды и справедливости, а значит, и ответственности. Спасибо, Франция!" – написал президент в Twitter.

Визнання парламентом * Голодомору 1932–1933 років геноцидом * народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок * у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє! * pic.twitter.com/SKtqLcQFCx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2023

Также Францию поблагодарил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен Франции за признание Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинцев и за то, что чтят память жертв Сталина и его режима. Этим историческим голосованием парламент Франции ясно дал понять, что такие преступления никогда не будут забыты и никогда не должны повторяться", – заявил министр в Twitter.

I am grateful to France for recognizing the 1932-33 Holodomor as a genocide of Ukrainians and for honoring the memory of the victims of Stalin and his regime. With this historic vote, @AssembleeNat made it clear that such crimes will never be forgotten and must never be repeated. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 28, 2023

Сегодня Национальная Ассамблея Франции принял резолюцию, в которой признала Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа и заявил о поддержке украинцев в их стремлении к признанию массовых преступлений, совершенных против них советским режимом.