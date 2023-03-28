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"Сильный вклад в разоблачение преступлений тоталитарной России". Зеленский поблагодарил парламент Франции за признание Голодомора геноцидом

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Зеленский: Признание парламентом Франции Голодомора 1932 1933 годов геноцидом украинского народа важное и знаковое
Зеленский: Признание парламентом Франции Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа важное и знаковое
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Францию за признание Национальной Ассамблеей (нижней палатой парламента) Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

"Признание парламентом Франции Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа важное и знаковое. Признательны за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России – прошлых и сегодняшних. В установление правды и справедливости, а значит, и ответственности. Спасибо, Франция!" – написал президент в Twitter.

Также Францию поблагодарил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен Франции за признание Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинцев и за то, что чтят память жертв Сталина и его режима. Этим историческим голосованием парламент Франции ясно дал понять, что такие преступления никогда не будут забыты и никогда не должны повторяться", – заявил министр в Twitter.

Сегодня Национальная Ассамблея Франции принял резолюцию, в которой признала Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа и заявил о поддержке украинцев в их стремлении к признанию массовых преступлений, совершенных против них советским режимом.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

Ряд государств уже признал Голодомор геноцидом украинцев – в частности, Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, ЧехияБельгия, а также Ватикан. 

В ноябре 2022 года процесс признания Голодомора геноцидом активизировался, в частности, такие решения приняли парламенты Молдовы, Ирландии и Германии. Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности. 

15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.

23 марта 2023 года парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СССР, Франция, геноцид, Голодомор, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский
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