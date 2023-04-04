Оккупанты ночью обстреливали Сумскую область, ранены три человека – ОВА

"Середино-Будская община: в результате артобстрела (четыре прилета) по центральной части города Середина-Буда ранения получили три человека. Также повреждено помещение Дома культуры и админздание", – говорится в сообщении.
Эсманскую общину россияне обстреляли из артиллерии, зафиксировано четыре прилета.
"К счастью, без последствий", – добавили в ОВА.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
24-го и 28 марта оккупанты сбросили на Сумскую область управляемые авиабомбы.