Оккупанты ночью обстреливали Сумскую область, ранены три человека – ОВА

"Середино-Будская община: в результате артобстрела (четыре прилета) по центральной части города Середина-Буда ранения получили три человека. Также повреждено помещение Дома культуры и админздание", – говорится в сообщении.

Эсманскую общину россияне обстреляли из артиллерии, зафиксировано четыре прилета.

"К счастью, без последствий", – добавили в ОВА.