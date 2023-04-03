Россияне 2 апреля обстреляли четыре общины Сумской области, повреждена ферма, дома и электросети

Юнаковскую общину обстреляли из миномета, зафиксировано 20 прилетов.

"В результате обстрела повреждены помещения агропредприятия: здание фермы, холодильное оборудование и линия электросети", – сказано в сообщении.

В Хотинской общине из-за минометного обстрела (12 прилетов) повреждены шесть частных домов.

В Белопольской общине зафиксированы два обстрела из миномета – 17 прилетов.

По Краснопольской общине, помимо двух прилетов из миномета, оккупанты применили противотанковую управляемую ракету.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

24-го и 28 марта оккупанты также сбросили на Сумскую область управляемые авиабомбы.