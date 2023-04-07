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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: РФ пытается взять под полный контроль Бахмут, яростные бои продолжаются за Марьинку

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ВСУ за сутки отбили более 40 атак российских оккупантов на востоке Украины, отметили в Генштабе
ВСУ за сутки отбили более 40 атак российских оккупантов на востоке Украины, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

Об этом 7 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за сутки было отбито более 40 атак противника.

В частности, на лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского.

"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются боевые действия. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отразили около 14 атак противника на указанном участке, – сказано в сообщении. – На авдеевском и марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отбито более 10 вражеских атак".

В то же время на шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил, а на запорожском и херсонском – продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции, указали в Генштабе ВСУ.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08CCjtXPDCf7daRkqPPQRpTNQXZtXzHmZL56g8tmc33arsgvuiJqhjjZyrwmbNmjVl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

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