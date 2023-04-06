Оккупанты продолжают нести огромные потери. Они разбили в Крыму полевой лагерь для раненых – Генштаб ВСУ

"Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в живой силе. В одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков", – сказано в сводке..
В Генштабе ВСУ уточнили, что по состоянию на 4 апреля в этом полевом лагере на реабилитации находится около 100 военнослужащих противника.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
С 24 февраля 2022 года по 6 апреля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 176 630 оккупантов, 3631 танк, 7013 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой военной техники. Статистику по раненым оккупантам Генштаб ВСУ не публикует.