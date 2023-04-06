Оккупанты продолжают нести огромные потери. Они разбили в Крыму полевой лагерь для раненых – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают создавать импровизированные госпитали для своих раненых военнослужащих, существующая медицинская инфраструктура не справляется Фото: depositphotos.com

"Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в живой силе. В одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков", – сказано в сводке..

В Генштабе ВСУ уточнили, что по состоянию на 4 апреля в этом полевом лагере на реабилитации находится около 100 военнослужащих противника.