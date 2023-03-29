Медиков на захваченных территориях Украины заставляют лечить раненых оккупантов. Мирные жители не получают даже экстренной помощи – Маляр

Проблема связана с перепрофилированием оккупантами части медучреждений в военные госпитали и нехваткой медицинского персонала, пояснила Маляр.

"На прошлой неделе в населенном пункте Нововасилевка Запорожской области местная больница была перепрофилирована в российский военный госпиталь, в котором разместили более 200 раненых оккупантов. По указанию командования противника оказывать медицинскую помощь гражданскому населению в этом лечебном учреждении категорически запрещено", – написала замглавы МО Украины.

По ее словам, в результате таких действий оккупантов местные жители лишаются возможности получения даже экстренной медицинской помощи.

Кроме того, по данным Маляр, в больницах, которые еще обслуживают местных жителей, критически уменьшается количество квалифицированного медицинского персонала.

Это связано с тем, что гражданских медиков принудительно и массово направляют лечить раненых российских военнослужащих, численность которых постоянно растет, добавила замминистра обороны Украины.

О подобном случае в Луганской области 29 марта в Facebook в утренней сводке сообщал Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий в своих целях. Так, местная больница Беловодска Луганской области обустроена под военный госпиталь на 200 койко-мест. Сейчас в медицинском учреждении лечат оккупантов, имеющих легкие ранения. В то же время все гражданские "выписаны", – сообщили в Генштабе.