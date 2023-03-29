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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Медиков на захваченных территориях Украины заставляют лечить раненых оккупантов. Мирные жители не получают даже экстренной помощи – Маляр

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Оккупанты на захваченных территориях Украины переориентируют медицинскую систему на обслуживание собственных раненых
Оккупанты на захваченных территориях Украины переориентируют медицинскую систему на обслуживание собственных раненых
Фото: depositphotos.com

На временно оккупированной территории Украины обостряются проблемы с получением гражданским населением медицинской помощи, заявила 29 марта в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Проблема связана с перепрофилированием оккупантами части медучреждений в военные госпитали и нехваткой медицинского персонала, пояснила Маляр.

"На прошлой неделе в населенном пункте Нововасилевка Запорожской области местная больница была перепрофилирована в российский военный госпиталь, в котором разместили более 200 раненых оккупантов. По указанию командования противника оказывать медицинскую помощь гражданскому населению в этом лечебном учреждении категорически запрещено", – написала замглавы МО Украины.

По ее словам, в результате таких действий оккупантов местные жители лишаются возможности получения даже экстренной медицинской помощи.

Кроме того, по данным Маляр, в больницах, которые еще обслуживают местных жителей, критически уменьшается количество квалифицированного медицинского персонала.

Это связано с тем, что гражданских медиков принудительно и массово направляют лечить раненых российских военнослужащих, численность которых постоянно растет, добавила замминистра обороны Украины.

О подобном случае в Луганской области 29 марта в Facebook в утренней сводке сообщал Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий в своих целях. Так, местная больница Беловодска Луганской области обустроена под военный госпиталь на 200 койко-мест. Сейчас в медицинском учреждении лечат оккупантов, имеющих легкие ранения. В то же время все гражданские "выписаны", – сообщили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02JYxk1Mc4f53PFCoGScTXVYyZ5NkysRZVYjg4oRfEeiaFemDdQ9zRmJ3uQd2YavY3l

Контекст:

На некоторых оккупированных территориях Украины больницы переполнены ранеными захватчиками, а медперсонал заменяют российскими врачами, сообщал Генштаб в январе 2023 года.

23 января в Генштабе проинформировали, что за последнее время в горбольницу Днепрорудного Запорожской области доставили около 150 раненых захватчиков. При этом большинство персонала больницы отказалось сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков присылают из РФ.

Украинские военные также сообщали о значительном увеличении количества раненых россиян на временно захваченной территории Херсонской области.

2 февраля мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров отмечал, что россияне превратили в военные госпитали около 80–90% больниц на оккупированной территории Запорожской области. Позднее он фиксировал постоянную массовую транспортировку раненых захватчиков в эти госпитали.

Генштаб ВСУ сообщал 17 февраля о переоборудовании больницы в Каланчаке в военный госпиталь для оккупантов. На тот момент в этом госпитале было 18 раненых россиян. По данным Генштаба, эта больница стала "хабом" для раненых и погибших оккупантов. К концу февраля сюда привезли уже около 150 раненых оккупантов.

В селах Розовка (в местной больнице) и Высокое (в помещении школы) на временно оккупированной территории Запорожской области также расположены лечебные учреждения. 18 марта, сообщал Генштаб ВСУ, туда привезли большое количество тяжелораненых военнослужащих армии РФ.


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