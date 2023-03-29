Медиков на захваченных территориях Украины заставляют лечить раненых оккупантов. Мирные жители не получают даже экстренной помощи – Маляр

Проблема связана с перепрофилированием оккупантами части медучреждений в военные госпитали и нехваткой медицинского персонала, пояснила Маляр.
"На прошлой неделе в населенном пункте Нововасилевка Запорожской области местная больница была перепрофилирована в российский военный госпиталь, в котором разместили более 200 раненых оккупантов. По указанию командования противника оказывать медицинскую помощь гражданскому населению в этом лечебном учреждении категорически запрещено", – написала замглавы МО Украины.
По ее словам, в результате таких действий оккупантов местные жители лишаются возможности получения даже экстренной медицинской помощи.
Кроме того, по данным Маляр, в больницах, которые еще обслуживают местных жителей, критически уменьшается количество квалифицированного медицинского персонала.
Это связано с тем, что гражданских медиков принудительно и массово направляют лечить раненых российских военнослужащих, численность которых постоянно растет, добавила замминистра обороны Украины.
О подобном случае в Луганской области 29 марта в Facebook в утренней сводке сообщал Генштаб ВСУ.
"Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий в своих целях. Так, местная больница Беловодска Луганской области обустроена под военный госпиталь на 200 койко-мест. Сейчас в медицинском учреждении лечат оккупантов, имеющих легкие ранения. В то же время все гражданские "выписаны", – сообщили в Генштабе.
На некоторых оккупированных территориях Украины больницы переполнены ранеными захватчиками, а медперсонал заменяют российскими врачами, сообщал Генштаб в январе 2023 года.
23 января в Генштабе проинформировали, что за последнее время в горбольницу Днепрорудного Запорожской области доставили около 150 раненых захватчиков. При этом большинство персонала больницы отказалось сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков присылают из РФ.
Украинские военные также сообщали о значительном увеличении количества раненых россиян на временно захваченной территории Херсонской области.
2 февраля мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров отмечал, что россияне превратили в военные госпитали около 80–90% больниц на оккупированной территории Запорожской области. Позднее он фиксировал постоянную массовую транспортировку раненых захватчиков в эти госпитали.
Генштаб ВСУ сообщал 17 февраля о переоборудовании больницы в Каланчаке в военный госпиталь для оккупантов. На тот момент в этом госпитале было 18 раненых россиян. По данным Генштаба, эта больница стала "хабом" для раненых и погибших оккупантов. К концу февраля сюда привезли уже около 150 раненых оккупантов.
В селах Розовка (в местной больнице) и Высокое (в помещении школы) на временно оккупированной территории Запорожской области также расположены лечебные учреждения. 18 марта, сообщал Генштаб ВСУ, туда привезли большое количество тяжелораненых военнослужащих армии РФ.