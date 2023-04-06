В Запорожской области оккупанты обустроили военный госпиталь в местной больнице, там работают российские медики – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в своих целях. Так, местную больницу Малой Белозерки в Запорожской области оккупанты обустроили под военный госпиталь", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, сейчас там работают российские медики.
"Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находилось около 80 захватчиков с ранениями разной степени тяжести", – сообщили в пресс-центре.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 5 апреля 2023 года, составили около 176 240 военных, 3629 танков, 306 самолетов, 291 вертолет и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Статистику раненых оккупантов Геншаб не публикует.