В Запорожской области оккупанты обустроили военный госпиталь в местной больнице, там работают российские медики – Генштаб ВСУ

По состоянию на 2 апреля на лечении находилось около 80 оккупантов Фото: depositphotos.com

"Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в своих целях. Так, местную больницу Малой Белозерки в Запорожской области оккупанты обустроили под военный госпиталь", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, сейчас там работают российские медики.

"Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находилось около 80 захватчиков с ранениями разной степени тяжести", – сообщили в пресс-центре.