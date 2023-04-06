Силы обороны за сутки отразили более 60 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка – Генштаб ВСУ

Украинские военные отразили около 20 атак на бахмутском направлении и более 25 – на марьинском Фото: EPA

По данным Генштаба, оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

"За прошедшие сутки было отбито более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка", – говорится в сообщении.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. В то же время, как отметили в Генштабе, РФ продолжает использовать воздушное пространство и территорию Беларуси, а также ее военную инфраструктуру.

"На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. [...] На бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Также за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское. Подразделения сил обороны отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта. [...] На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Только около Марьинки совершил более 25 безуспешных атак. На шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БПЛА", – говорится в сообщении.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты наращивают в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции.