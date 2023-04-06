ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки отразили более 60 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные отразили около 20 атак на бахмутском направлении и более 25 на марьинском
Украинские военные отразили около 20 атак на бахмутском направлении и более 25 – на марьинском
Фото: EPA

За сутки 5 апреля силы обороны Украины отразили более 60 атак российских оккупантов на востоке Украины. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 6 апреля в Facebook.

По данным Генштаба, оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

"За прошедшие сутки было отбито более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка", – говорится в сообщении.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. В то же время, как отметили в Генштабе, РФ продолжает использовать воздушное пространство и территорию Беларуси, а также ее военную инфраструктуру.

"На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. [...] На бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Также за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское. Подразделения сил обороны отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта. [...] На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Только около Марьинки совершил более 25 безуспешных атак. На шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БПЛА", – говорится в сообщении.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты наращивают в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02jM3aZfzTfMXqRJzzr4MGN4N5HK5C2mi5ENcggpYyG3gERkoocbHsmgsbsxk6Ttxvl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Марьинка, Авдеевка, война России против Украины, Бахмут
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем муже Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет
"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем муже Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет
Галина ГРИШИНА
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника
Галина ГРИШИНА
Мишина показала новую серию снимков в кожаном белье
Мишина показала новую серию снимков в кожаном белье
Как в апреле вырастить микрозелень дома без фитоламп и грунта. Садовод поделилась опытом
Как в апреле вырастить микрозелень дома без фитоламп и грунта. Садовод поделилась опытом
Галина ГРИШИНА
Зеленская выбрала для визита в Польшу платье-миди и кулон в виде трезубца. Фото
Зеленская выбрала для визита в Польшу платье-миди и кулон в виде трезубца. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай
Галина ГРИШИНА
Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото
Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самый распространенный миф о волосах, в который верят "женщины в возрасте"
Стилист назвала самый распространенный миф о волосах, в который верят "женщины в возрасте"
Галина ГРИШИНА
"Эпатаж вылезает боком". Кум Потапа прокомментировал скандалы вокруг рэпера
"Эпатаж вылезает боком". Кум Потапа прокомментировал скандалы вокруг рэпера
Галина ГРИШИНА
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь
Галина ГРИШИНА
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится
Галина ГРИШИНА
ДТП с участием нетрезвого Остапа Ступки. Опубликованы фото с места аварии, в результате которой пострадал человек
ДТП с участием нетрезвого Остапа Ступки. Опубликованы фото с места аварии, в результате которой пострадал человек
Галина ГРИШИНА
92-летний медиамагнат Мердок отменил свадьбу с 66-летней избранницей спустя две недели после объявления о помолвке. СМИ назвали причину
92-летний медиамагнат Мердок отменил свадьбу с 66-летней избранницей спустя две недели после объявления о помолвке. СМИ назвали причину
Галина ГРИШИНА
Как сделать маникюр с завораживающим 3D-эффектом
Как сделать маникюр с завораживающим 3D-эффектом
35-летняя Никитюк снялась в декольтированном коротком топе с верхнего ракурса
35-летняя Никитюк снялась в декольтированном коротком топе с верхнего ракурса
Стилист назвала топ-5 вещей, которые старят. Их надо исключить из гардероба
Стилист назвала топ-5 вещей, которые старят. Их надо исключить из гардероба
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (117490)
2
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (115064)
3
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (112392)
4
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (96416)
5
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (64740)
6
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (48793)
7
Названа самая модная стрижка 2023 года (41853)
8
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (38827)
 
 
 
 