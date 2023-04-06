Доходы РФ от нефти и газа с прошлого года сократились вдвое – Блинкен

По словам Блинкена, президент РФ Владимир Путин, потерпев поражение в бою, начал кампанию по использованию энергоресурсов в качестве оружия против европейских партнеров Украины.

Госсекретарь добавил, что Путин пытался поднять цены на продовольствие и энергоносители в некоторых из беднейших стран мира, чтобы создать "ошибочный выбор между поддержкой Украины и выживанием своего народа".

"Путин потерпел поражение. Благодаря незаурядному мужеству и отваге украинского народа и беспрецедентной поддержке партнеров Украины. Украина выдержит. Более 50 стран предоставляют помощь по безопасности. Десятки стран подключились, чтобы помочь Украине защитить и восстановить свою энергетику", – сказал он.

Блинкен подчеркнул, что западные страны поддерживали и усиливали давление на Россию беспрецедентными санкциями и экспортным контролем, влияние которых растет.

"Пригодные для использования финансовые резервы Кремля резко сокращаются. Доходы бюджета от нефти и газа сократились вдвое с прошлого года. Более тысячи компаний покинули страну и не возвращаются. Сотни тысяч молодых людей покинули Россию – буквально, будущее России [покинуло ее]", – сказал он.