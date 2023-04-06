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Доходы РФ от нефти и газа с прошлого года сократились вдвое – Блинкен

Блинкен: Пригодные для использования финансовые резервы Кремля резко сокращаются
Блинкен: Пригодные для использования финансовые резервы Кремля резко сокращаются
Фото: EPA

Финансовые резервы Кремля резко сокращаются – за год доходы бюджета РФ от нефти и газа сократились вдвое. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен 5 апреля на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД государств – членов НАТО, которую транслировал Firstpost.

По словам Блинкена, президент РФ Владимир Путин, потерпев поражение в бою, начал кампанию по использованию энергоресурсов в качестве оружия против европейских партнеров Украины.

Госсекретарь добавил, что Путин пытался поднять цены на продовольствие и энергоносители в некоторых из беднейших стран мира, чтобы создать "ошибочный выбор между поддержкой Украины и выживанием своего народа".

"Путин потерпел поражение. Благодаря незаурядному мужеству и отваге украинского народа и беспрецедентной поддержке партнеров Украины. Украина выдержит. Более 50 стран предоставляют помощь по безопасности. Десятки стран подключились, чтобы помочь Украине защитить и восстановить свою энергетику", – сказал он.

Блинкен подчеркнул, что западные страны поддерживали и усиливали давление на Россию беспрецедентными санкциями и экспортным контролем, влияние которых растет.

"Пригодные для использования финансовые резервы Кремля резко сокращаются. Доходы бюджета от нефти и газа сократились вдвое с прошлого года. Более тысячи компаний покинули страну и не возвращаются. Сотни тысяч молодых людей покинули Россию – буквально, будущее России [покинуло ее]", – сказал он.

Контекст:

В начале декабря 2022 года страны – члены "Группы семи", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть. Они должны приобретать ее по цене $60 за баррель или ниже.

С 5 февраля эти же страны ввели ценовой потолок и на российские нефтепродукты. Речь идет о потолке в $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.

Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писало Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.

Кроме того, в течение года после полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада сокращают использование российского газа. С февраля 2022 года Европейский союз сократил поставки газа из России на 80%, сообщила 13 января президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В частности, министр финансов Германии заявил, что его страна больше не зависит от импорта энергоносителей из России.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, газ, Кремль, Госдепартамент США, нефть, Энтони Блинкен, война России против Украины, нефтепродукты
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