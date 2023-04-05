ВСУ за сутки поразили две позиции средств ПВО и два пункта управления российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Об этом 5 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что украинские защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два склада боеприпасов, две позиции средств противовоздушной обороны и четыре станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника", – сказано в сообщении.
В то же время оккупанты в течение суток нанесли три ракетных и 21 авиаудар по территории Украины.
Кроме того, российские войска совершили более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
"Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины", – указали в Генштабе.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.