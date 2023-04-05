ВСУ за сутки поразили две позиции средств ПВО и два пункта управления российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили за сутки два склада боеприпасов российских оккупантов, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Об этом 5 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что украинские защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два склада боеприпасов, две позиции средств противовоздушной обороны и четыре станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника", – сказано в сообщении.

В то же время оккупанты в течение суток нанесли три ракетных и 21 авиаудар по территории Украины.

Кроме того, российские войска совершили более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины", – указали в Генштабе.