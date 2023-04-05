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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки поразили две позиции средств ПВО и два пункта управления российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили за сутки два склада боеприпасов российских оккупантов, отметили в Генштабе
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили за сутки два склада боеприпасов российских оккупантов, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Авиация сил обороны Украины за сутки 5 апреля нанесла 12 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

Об этом 5 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что украинские защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два склада боеприпасов, две позиции средств противовоздушной обороны и четыре станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника", – сказано в сообщении.

В то же время оккупанты в течение суток нанесли три ракетных и 21 авиаудар по территории Украины.

Кроме того, российские войска совершили более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины", – указали в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02XvaP348ULJjaxc4FchgCzmoBpUUayVR6xuvTTdsgyv8kgg5earRwtyPk1VJFU4cZl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, вертолет, ПВО, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, население, потери армии России, российские оккупанты
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