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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки отбили более 40 атак врага на четырех направлениях, в Бахмуте идут жестокие бои – Генштаб ВСУ

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Около 16 атак за сутки украинские военные отбили только в районе Бахмута
Около 16 атак за сутки украинские военные отбили только в районе Бахмута
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Российские оккупанты пытаются наступать на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, за прошедшие сутки украинские защитники отразили более 40 атак. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 апреля.

В частности, на лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Спорное. 

"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Белая Гора. Подразделения сил обороны отразили 16 атак противника на этом участке фронта", – сказано в сообщении. 

На авдеевском и марьинском направлениях противник наступал в районах Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. "Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены 19 вражеских атак", – отметили в Генштабе.

На шахтерском направлении в течение суток россияне наступать не пытались, но обстреливали Угледар и другие населенные пункты.

"На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов", – говорится в сводке. 

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка, по данным Генштаба, "без существенных изменений. РФ продолжает использовать воздушное пространство и территорию Беларуси, сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей и обстреливает населенные пункты Харьковской, Черниговской, Сумской областей с территории РФ. 

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Марьинка, Авдеевка, война России против Украины, Бахмут
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