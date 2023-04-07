Украинские военные за сутки отбили более 40 атак врага на четырех направлениях, в Бахмуте идут жестокие бои – Генштаб ВСУ

Около 16 атак за сутки украинские военные отбили только в районе Бахмута Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

В частности, на лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Спорное.

"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Белая Гора. Подразделения сил обороны отразили 16 атак противника на этом участке фронта", – сказано в сообщении.

На авдеевском и марьинском направлениях противник наступал в районах Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. "Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены 19 вражеских атак", – отметили в Генштабе.

На шахтерском направлении в течение суток россияне наступать не пытались, но обстреливали Угледар и другие населенные пункты.

"На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов", – говорится в сводке.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка, по данным Генштаба, "без существенных изменений. РФ продолжает использовать воздушное пространство и территорию Беларуси, сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей и обстреливает населенные пункты Харьковской, Черниговской, Сумской областей с территории РФ.