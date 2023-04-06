Россияне используют в районе Бахмута усовершенствованные авиабомбы ФАБ-500 – Череватый

"Поскольку у врага нет новейших систем ведения боя, в отличие от того, что нам пытаются предоставить партнеры, россияне совершенствуют и используют старое советское вооружение, в том числе и бомбы ФАБ-500, оборудуя их крыльями и навигаторами GPS", – рассказал Череватый.
Это делается, чтобы обходить украинскую ПВО, но не тратить дорогие ракеты типа "Калибр" или "Искандер", пояснил он.
Череватый обратил внимание, что эффективно противодействовать таким бомбам можно с помощью самолетов F-16.
"Использование этих авиабомб дает россиянам определенное пространство, однако и здесь мы находим свои противодействия. Идеальным противодействием, конечно, было бы предоставление нам партнерами новейших самолетов типа F-16 с мощными ракетами "воздух-воздух", которые могут сбивать вражеские самолеты, когда они пытаются сбрасывать бомбы. Соответственно, эта проблема быстро решилась бы", – сказал спикер.
Сейчас Украина ищет другие способы, чтобы обезопаситься от этой угрозы, отметил Череватый.
Он добавил, что чем быстрее Украина получит оружие от партнеров, тем быстрее украинские воины будут "бороться за ситуацию" не только в Бахмуте, а в целом на территории государства.
ФАБ-500 – советская 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой. Оригинальная модель неуправляема и совместима с большинством советских самолетов. Россия уже использовала ФАБ-500 в Украине, причем против жилых кварталов.
В январе 2023 года портал "Мілітарний" сообщил со ссылкой на фото из российских Telegram-каналов, что в России создали и, возможно, тестируют модуль планировки и коррекции (МПК) для авиационной фугасной бомбы ФАБ-500.
В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией, сообщали в Воздушных силах ВСУ.
Так, Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг, сообщало 5 марта издание Defense Express. Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат тогда отмечал, что, чтобы перехватывать самолеты, несущие такие авиабомбы, Украине нужны современные истребители, в частности F-16.
Несколько авиаударов планирующими авиабомбами россияне нанесли в марте по Бериславу Херсонской области. 24-го и 28 марта оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на Сумскую область, были погибшие и раненые среди мирных жителей.
Игнат назвал применение россиянами управляемых бомб новым вызовом для ВСУ.