Россияне используют в районе Бахмута усовершенствованные авиабомбы ФАБ-500 – Череватый

Россия уже некоторое время тестирует ФАБ-500 с модулем коррекции, сообщали СМИ Фото: Fighterbomber / Telegram (архив)

"Поскольку у врага нет новейших систем ведения боя, в отличие от того, что нам пытаются предоставить партнеры, россияне совершенствуют и используют старое советское вооружение, в том числе и бомбы ФАБ-500, оборудуя их крыльями и навигаторами GPS", – рассказал Череватый.

Это делается, чтобы обходить украинскую ПВО, но не тратить дорогие ракеты типа "Калибр" или "Искандер", пояснил он.

Череватый обратил внимание, что эффективно противодействовать таким бомбам можно с помощью самолетов F-16.

"Использование этих авиабомб дает россиянам определенное пространство, однако и здесь мы находим свои противодействия. Идеальным противодействием, конечно, было бы предоставление нам партнерами новейших самолетов типа F-16 с мощными ракетами "воздух-воздух", которые могут сбивать вражеские самолеты, когда они пытаются сбрасывать бомбы. Соответственно, эта проблема быстро решилась бы", – сказал спикер.

Сейчас Украина ищет другие способы, чтобы обезопаситься от этой угрозы, отметил Череватый.

Он добавил, что чем быстрее Украина получит оружие от партнеров, тем быстрее украинские воины будут "бороться за ситуацию" не только в Бахмуте, а в целом на территории государства.