Два российских Су-35 сбросили две бомбы на село в Черниговской области – ОК "Север"

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" ВСУ.
"Около 17.31 от диспетчера ГСЧС поступило сообщение, что в селе Печенюги горит частный дом и хозяйственные постройки, – сказано в сообщении. – Как стало известно, возгорание произошло в результате авиационного удара, который совершили два российских Су-35. По предварительным данным, истребители России сбросили на населенный пункт две бомбы. О потерпевших информация пока не поступала".
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram в 17.17 призывал жителей северных областей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В последнее время Россия в войне против Украины активно начала применять управляемые авиационные бомбы, которые ВСУ нечем эффективно ликвидировать, сообщил 4 апреля спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат. "Противник применяет… до 20 бомб за день по всей линии разграничения с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО", – рассказал он.
По словам Игната, чтобы российские самолеты отогнать подальше от границ, Украине нужны дальнобойные системы и средства ПВО, как Patriot, и истребители, которые могут использовать ракеты класса "воздух – воздух" на больших расстояниях.