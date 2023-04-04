Два российских Су-35 сбросили две бомбы на село в Черниговской области – ОК "Север"

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" ВСУ.

"Около 17.31 от диспетчера ГСЧС поступило сообщение, что в селе Печенюги горит частный дом и хозяйственные постройки, – сказано в сообщении. – Как стало известно, возгорание произошло в результате авиационного удара, который совершили два российских Су-35. По предварительным данным, истребители России сбросили на населенный пункт две бомбы. О потерпевших информация пока не поступала".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram в 17.17 призывал жителей северных областей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.