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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ураганы", артобстрелы, авиаудар. В Донецкой области за сутки погибли пять мирных жителей

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Донецкая область страдает от тотальных разрушений, вызванных российскими обстрелами
Донецкая область страдает от тотальных разрушений, вызванных российскими обстрелами
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области в течение 5 апреля из-за российских обстрелов погибли пятеро гражданских, 10 были ранены. Об этом сообщил утром 6 апреля глава ОВА Павел Кириленко.

Он уточнил, что двое ранены и четверо погибли в результате обстрела Алексеево-Дружковки из "Ураганов". Два человека погибли и трое ранены в Бахмуте. Также есть погибший в Сергеевке, двое раненых в Часовом Яру и один – в Васютинском. 

В Бахмуте к тотальным разрушениям в городе добавились повреждения детсада, двух частных домов и трех многоэтажек. Повреждены четыре многоквартирных дома, два частных дома и магазин в Никифоровке, и еще три дома – в Васюковке. Также под обстрелами – окрестности Часовоярской и Торецкой общин.

Состоялся массированный артобстрел Звановки  повреждены школа, Дом культуры, магазин и более 20 частных домов. В Северске повреждены дома на двух улицах.

Угледар подвергся авиаудару, но обошлось без жертв.

На донецком направлении в течение суток происходили артобстрелы Марьинки и Красногоровки и единичные обстрелы Авдеевки – информация о пострадавших не поступала.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Донецкая область, раненые, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Бахмут, Угледар, погибшие, Павел Кириленко, Часов Яр
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