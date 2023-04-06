"Ураганы", артобстрелы, авиаудар. В Донецкой области за сутки погибли пять мирных жителей

Он уточнил, что двое ранены и четверо погибли в результате обстрела Алексеево-Дружковки из "Ураганов". Два человека погибли и трое ранены в Бахмуте. Также есть погибший в Сергеевке, двое раненых в Часовом Яру и один – в Васютинском.

В Бахмуте к тотальным разрушениям в городе добавились повреждения детсада, двух частных домов и трех многоэтажек. Повреждены четыре многоквартирных дома, два частных дома и магазин в Никифоровке, и еще три дома – в Васюковке. Также под обстрелами – окрестности Часовоярской и Торецкой общин.

Состоялся массированный артобстрел Звановки – повреждены школа, Дом культуры, магазин и более 20 частных домов. В Северске повреждены дома на двух улицах.

Угледар подвергся авиаудару, но обошлось без жертв.

На донецком направлении в течение суток происходили артобстрелы Марьинки и Красногоровки и единичные обстрелы Авдеевки – информация о пострадавших не поступала.