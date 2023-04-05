Танковый обстрел поселка в Донецкой области, известно об одном погибшем – Офис президента Украины

По его словам, оккупанты вели огонь из танка.

"Враг совершил танковый обстрел пгт Великая Новоселка, попадания пришлись по гражданским. Известно об одном погибшем и двух раненых", – написал Ермак.

Утром глава областной государственной (военной) администрации Павел Кириленко сообщал, что за последние сутки российские оккупанты убили четверых и ранили 11 мирных жителей в области.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.